أرمينيا تطلب دعم إيران لإبرام معاهدة سلام مع أذربيجان

العالم - إیران

والتقى رئيس المجلس الوطني لجمهورية أرمينيا ، آلن سيمونيان ، الذي يزور طهران بدعوة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، بوزير خارجيتنا ، حسين أمير عبد اللهيان. ، مساء الخميس .

واعتبر أمير عبد اللهيان خلال اللقاء ، أرمينيا بأنها دولة صديقة وجارة مهمة للجمهورية الإسلامية الايرانية ، مستشهدا بالعلاقات السياسية رفيعة المستوى بين البلدين ، وشدد على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي وتوظيف الطاقات المختلفة للبلدين مؤكدا استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للنهوض بمستوى التبادل التجاري مع أرمينيا إلى مليار دولار سنويا .

الى ذلك اعتبر وزير الخارجية الايراني الطاقة والنقل والشحن بانهما مجالات مهمان للتعاون بين البلدين ، ووصف أرمينيا بأنها جزء لا يتجزأ من ممر الخليج الفارسي - البحر الأسود الدولي ، معلنا استعداد الشركات الإيرانية لاستكمال مشاريع البنية التحتية في أرمينيا ، وخاصة في مجال النقل.

كما أشار أمير عبد اللهيان إلى الموقف المبدئي لايران الداعم لوحدة أراضي دول المنطقة ، مؤكدا على عدم تغيير الحدود الدولية وضرورة احترام حق السيادة لدول المنطقة ، وقال: إحلال السلام والاستقرار في القوقاز. كما في الماضي كان ومازال من اولويات الجمهورية الاسلامية ، وفي هذا السياق لن تدخر جهدا كما في الماضي في تقديم المساعدة وهي على استعداد لاستخدام كل قدراتها لتسوية الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان.

كما أعرب وزير الخارجية الايراني عن أمله في عقد الجولة الثانية من محادثات بلدان 3 + 3 في الجمهورية الإسلامية الايرانية في المستقبل القريب.

بدوره أعرب ألن سيمونيان ، رئيس المجلس الوطني لجمهورية أرمينيا خلال اللقاء ، عن ارتياحه لمسيرة نمو العلاقات بين البلدين على المستوى الثنائي وعلى صعيد المحافل الدولية ، وقال ان بلاده تولي اهمية خاصة لمكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها دولة مؤثرة وذات نفوذ في المنطقة مؤكدا على اهمية تطوير العلاقات مع ايران .

كما شدد رئيس المجلس الوطني الأرميني ، على أن بلاده تسير في اتجاه سلمي في المنطقة ، ودعا إلى دعم ومساعدة الجمهورية الإسلامية الايرانية لإبرام معاهدة سلام ثنائية مع جمهورية أذربيجان.

ورحب سيمونيان كذلك بالتطور الشامل للعلاقات بين البلدين وقال: إن بلاده ليس لديها قيود على تطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

كما اعتبر فتح القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محافظة سيونيك بانه نقطة تحول في العلاقات بين البلدين ، وأعلن استعداد أرمينيا لإنشاء قنصلية عامة في تبريز.