ترهات "بينت" عن الحرب

العالم - إنقلاب الصورة

وقال بينت مستعرضا عضلاته : "موقفنا الذي ننفذه سيستمر في منح الحق العمل ضد البرنامج النووي الإيراني في أي وقت مع او بدون اتفاق لا شيء سيكبل ايدينا نحن لا نقول ذلك فحسب نحن نتمسك بكلماتنا".

واستعرض بينت مهاراته وقدراته امام قادة جيش الإحتلال الصهيوني، وقام بدعايات لشركات لها علاقة بمنظومات الليزر، ليغطي على هشاشة حكومته المائلة للسقوط.

وتفاعل اعلام الدول المطبعة مع هذا الاستعراض المزيف، وكانهم فرحون بما سيفعلة الكيان الغاصب بضرب دولة اسلامية وجاورة وشقيقة وحيث تلغفوا الاستعراض وصنعوامنه بروغندا اعلامية براقة خداعة كاذبة.

وينوه مراقبون بان المناورات التي قام بها الاحتلال في قبرص وفرح بها الاعلام العربي كانت فاشلة وحصل فيها خطأ تقني فادح تحدث عنه الاعلام الصهيوني، فبماذا يفرح اعلام الدول المطبعة؟