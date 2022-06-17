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العدو الصهيوني يجدد الاعتقال الاداري بحق الشيخ دويكات

العدو الصهيوني يجدد الاعتقال الاداري بحق الشيخ دويكات
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في سالم، الاعتقال الإداري بحق الشيخ الأسير عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس، لأربعة أشهر.

العالم-فلسطين

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن محكمة الاحتلال العسكرية جددت الاعتقال الاداري للأسير عبد الغني دويكات للمرة الثانية تواليًا , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

يشار إلى أن الأسير دويكات معتقل في سجن مجدو، واعتقلته قوات الاحتلال بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا في 22 فبراير الماضي، وهو والد الشهيد إسلام دويكات الذي استشهد دفاعاً عن جبل العُرمة شرق بلدة بيتا في أبريل 2020.

ودويكات المعروف بـشيخ الجبل يعرف بنشاطه المناهض للاستيطان ودفاعه عن جبل صبيح ومن قبله جبل العرمة، وهو شخصية اعتبارية وعضو في لجنة التنسيق الفصائلي في بيتا.

واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب أكثر من ألف برصاص الاحتلال خلال الاحتجاجات التي تشهدها بلدة بيتا جنوب نابلس منذ منتصف العام الماضي، احتجاجا على إقامة بؤرة أفيتار الاستيطانية.

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