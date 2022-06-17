المنفي يلتقي صالح في القاهرة والمشري يدرس اجتماع الرئاسات

العالم- ليبيا

وقالت المتحدثة باسم المجلس، نجوى وهيبة، غداة لقاء جمع الطرفين في العاصمة المصرية القاهرة، إن المنفي وصالح "بحثا الوضع السياسي في ليبيا، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، عبر الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وأضافت أن الطرفين ناقشا كذلك "سبل إنجاح عمل اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية"، مشيرة إلى أن الرئاسي "اقترب من وضع التفاصيل الأخيرة لمشروع المصالحة الوطنية".

وفي وقت لاحق، التقت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، بصالح؛ "لمناقشة الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة".

وقالت وليامز، في تغريدة على تويتر، إن الاجتماع جاء "لإيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية ضمن جدول زمني ثابت في أقرب وقت ممكن".

وأردفت بأن صالح أعرب خلال اللقاء عن "دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا، وكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيون".

وتزامنا مع ذلك، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، تلقيه دعوة من وليامز، للاجتماع مع صالح في القاهرة.

وأضاف المشري في بيان: "ندرس الجدوى من زيارة القاهرة في حل المشاكل الخلافية الليبية، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري".

والخميس، كشف عضو البرلمان الليبي، عبد الهادي الصغير، عن اجتماع ثلاثي قريبا يضم رئاسات المجالس الثلاث.