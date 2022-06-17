الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢
١٠:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا تعلن قتل 6 من عناصر العمال الكردستاني شمالي العراق

تركيا تعلن قتل 6 من عناصر العمال الكردستاني شمالي العراق
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، قتل ستة عناصر من حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، من دون تحديد مكان العملية بالضبط.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن الجيش التركي "تمكن من تحييد 6 إرهابيين من بي كى كى في إطار عملية المخلب ـ القفل شمالي العراق"، على حد وصف البيان.

وأكدت الوزارة وفق بيانها الذي نقلته وكالة الأناضول التركية، "استمرار العملية بعزيمة وإصرار كبيرين".

وتشن تركيا عمليات عسكرية داخل أراضي العراق لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على لائحة الإرهاب. الشيء الذي رفضته السلطات العراقية بأكثر من مرة، حين تصدر بيانات إدانة واستنكار، وتسليم سفير أنقرة في بغداد، مذكرات احتجاج تصفها الحكومة العراقية بـ "شديدة اللهجة".

روابط ذات صلة

مقتل جنديين تركيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي العراق

تركيا: ضبط وتدمير أسلحة للعمال الكردستاني شمالي العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 17-06-2022

الشيخ دعموش: المواقف الامريكية لا تصب بمصلحة البلاد

وليامز تحث وفدي النواب والدولة على الوفاء بواجباتهما تجاه الشعب

كتلة الوفاء تحذر من تدخلات واشنطن حول الحدود اللبنانية

إبن سلمان يزور تركيا في 22 يونيو لأول مرة منذ إغتيال خاشقجي

ضحايا جراء انهيار عقار من 5 طوابق بمنطقة الوايلي في وسط القاهرة