قمة رؤساء روسيا وتركيا وإيران حول سوريا في الصيف أو نهاية العام

العالم - سوريا

وحسب "نوفوستي" أضاف لافرينتيف: "إذا كان من الممكن عقد (القمة) قبل نهاية أغسطس، فهذا أحد الخيارات المحتملة. ولكن وفقا لاعتقادي، ربما يكون هناك خيار لتأجيلها إلى تاريخ لاحق إلى نهاية هذا العام".

ويشار إلى أن القمة الأخيرة من هذا النوع، عقدت في يوليو 2020 وكانت عبر الفيديو.

وقد استضافت كازاخستان يومي 15 و 16 يونيو الجاري، الجولة الثامنة عشرة من المحادثات رفيعة المستوى للدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية "أستانا" بشأن التسوية في سوريا، بمشاركة ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، وكذلك الأمم المتحدة.