إبن سلمان يزور تركيا في 22 يونيو لأول مرة منذ إغتيال خاشقجي

العالم - السعودية

وستكون هذه الزيارة الأولى للأمير إلى تركيا منذ إغتيال الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في العام 2018، على يد رجال إبن سلمان ما أدى إلى برودة وتوتر في العلاقات بين البلدين.

وقال المسؤول إنّ تفاصيل الزيارة ستعلن في "نهاية الأسبوع"، وأضاف أنّ البلدين سيوقعان عدة اتفاقيات خلال الزيارة، التي من المتوقع أن تستضيفها العاصمة أنقرة، لكن الموقع لم يتأكد بعد.

وتأتي زيارة بن سلمان لتركيا ضمن جولة في المنطقة تشمل الأردن ومصر، كما سيزور إبن سلمان الأردن الأسبوع المقبل.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن ترتيبات لزيارة مرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب مصدر دبلوماسي رسمي، فإنّ التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة ستكون ضمن أجندة المباحثات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي.

ولفت إلى أنّ ملف عودة العلاقات بين مصر وتركيا سيشهد خلال الفترة المقبلة تقدماً ملحوظاً، خصوصاً بعد التقدم الذي طرأ على العلاقات بين الرياض وأنقرة، في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة أخيراً.