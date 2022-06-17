رضائي: طائراتنا التقطت صورا في عمق الكيان الصهيوني لمسافة بين 700 الى 800 كم

العالم - ایران

وجاء ذلك في الكلمة التي القاها رضائي في الاجتماع الـ 7 للجامعيين في شتى ارجاء ايران الذي عقد في جامعة طهران مؤكدا ان ابناء الشعب الايراني الغيارى التقطوا الصور في عمق الكيان الصهيوني لمسافة بين 700 الى 800 كيلومتر وحصلوا على معلومات دقيقة حيث ان الاجهزة الايرانية المزودة بالرادار عادت الى ايران اذ ان طهران لديها معلومات عن اكثر المسؤولين الصهاينة في داخل التنظيمات الصهيونية.

واضاف قائلا: انه ليس من العجب ان تدور اميركا والكيان الصهيوني حولنا اليوم اذ انهم يريدون اعادتنا الى الوضع السابق، فلو كان الفريق المفاوض في الطرف المقابل لديه شيئ من الحرص على شعبنا فلماذا لا يقبلون بما يريده هذا الشعب؟

وتابع: نحن نقول اننا جادون في موضوع البرنامج النووي حتى ان ايران قدمت اقتراحات ومشاريع، لماذا لا يقبل هؤلاء ولا يريدون تحقيق ارادة الشعب الايراني التي تتميز بالدبلوماسية والمنطق والفكر وهويته الخاصة؟

وأشار الى اهمية المقاومة امام العدو في المجالات كافة وقال: لقد نجحنا في صمودنا امام الحظر والحصار الاقتصادي الذي فرضه علينا العدو الذي تكبد هزيمة نكراء، ولكن علينا مراجعة النسب التي نحجنا فيها وحولنا تبعات هذا الحظر الى فرص وانتصرنا على الاعداء ومنافسينا.

وأشاد رضائي بالشعب الايراني النبيل في مقاومته خلال مرحلة الدفاع المقدس موضحا ان هذا الشعب دخل الساحة بكل قوة واصرار في الحرب التي فرضها العدو الذي لايريد ان يدخل الشعب في مجال الاقتصاد لما له من آثار مباشرة وغير مباشرة ويهدفون الحيلولة دون اي تقدم او تطور في ايران.