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اكتشاف نوع فرعي جديد لمتحور 'أوميكرون'

اكتشاف نوع فرعي جديد لمتحور 'أوميكرون'
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق المستهلكين) الروسية، آنا بوبوفا أن العلماء الروس اكتشفوا لأول مرة في البلاد نوع BA.5 الفرعي لمتحور "أوميكرون".

العالم _ منوعات

جاء ذلك على لسانها على هامش منتدى "بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي.

وقالت: "قد اكتشفنا الأسبوع الماضي 4 أنواع فرعية جديدة لمتحور "أوميكرون" في روسيا.

وبينها نوعا BA.4 الفرعيان ونوعا BA.5 الفرعيان. وأتى 3 أنواع منها من خارج روسيا. أما النوع الفرعي الرابع فلا يزال يمر بمرحلة التحليل الوبائي.

مع ذلك فإن آنا بوبوفا، طمأنت الجميع قائلة إن الخبرات المتراكمة والمعرفة تسمح بفهم كيفية التعامل معها واتخاذ إجراءات احترازية ضدها.

يذكر أن أخصائي الوبائيات الروسي، أندريه بوزدنياكوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن متحور "أومكرون" BA.4 يعد من أكثر الطفرات قدرة على التفشي، لإنه ينتشر أسرع مقارنة بطفرات أخرى لفيروس كورونا.

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اكتشاف نوع فرعي جديد لمتحور 'أوميكرون'

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