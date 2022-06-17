المفوضية الأوروبية تمنح كييف وضع الدولة المرشحة للإنضمام للإتحاد الأوروبي

العالم - خاص بالعالم

المفوضية الأوروبية وعقب مناقشات أجرتها على مستوى عال لبحث قضية إنضمام أوكرانيا للإتحاد، أعلنت الموافقة على منح كييف وضع المرشح، وأيضا دخولها بمشروع المنظور الاوروبي الذي يهدف لتحقيق دول الإتحاد للقيم الأوروبية، هذا القبول يعني أن عملية الإنضمام بدأت بشكل رسمي بغض النظر عن الوقت الذي قد تستغرقه.



وقالت ارسولا فاندرلاين:"على أساس توصية المفوضية الاوروبية للمجلس الاوروبي تم إدخال أوكرانيا في مشروع المنظور الأوروبي وتم منحها أيضا صفة دولة مرشحة. بنظر المفوضية أظهرت أوكرانيا بشكل واضح طموحا وتصميما للإرتقاء إلى القيم والمعايير الاوروبية".



لكن منح اوكرانيا صفة المرشح لا يعني انها أصبحت عضوا أو ستصبح عضوا رسميا في المدى المنظور. فقرار المفوضية مقرون بشروط أهمها إنتهاء الحرب وقيام كييف بخطوات إصلاحية مهمة قبل الحديث عن تقدم في عملية الإنضمام إلى الإتحاد الاوروبي.



وأكدت ارسولا فاندرلاين:"قرار المفوضية هو على أساس إدراك أنه على أوكرانيا القيام بخطوات إصلاحية مهمة إضافية. بالطبع نعلم أنه لن يتم تحقيق كل الأهداف طالما الحرب دائرة هناك. لكن مع ذلك يمكن معالجة العديد من هذه القضايا".



هذه الخطوة التي تعقب مشهدا تضامنيا لقادة أوروبيين مع الرئيس الأوكراني في كييف، تصب في خانة الرسائل الأوروبية باتجاه روسيا كما يقول المتابعون، الذين يستبعدون أن يكون لها تأثير في مسار الامور، خاصة وأن موسكو لم تعارض إنضمام كييف للإتحاد الاوروبي من المنطور الأجتماعي والإقتصادي، بقدر ما كانت متوجسة من علاقة الحكومة الاوكرانية بحلف الناتو.

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