الاقتصاد الايراني نمى بنسبة 4.3% في العام الماضي

العالم - ايران

وقد شمل هذا النمو الاقتصادي مختلف مجالات الزراعة وتربية المواشي والبستنة والثروة السمكية ومجموعة الصناعات الخدماتية الخاصة بتوفير الغذاء والنقل والبريد والخدمات الخاصة بالمدن والصحة والخدمات الاجتماعية الاخرى.

وشهد النمو المذكور زيادة في مجال الزراعة والصناعات والمناجم والخدمات في العام الماضي قياسا لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وجاء في الارقام التي نشرها مركز الاحصاء الايراني ان استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والمعادن الاخرى شهد ايضا نموا كبيرا في المجالات الخاصة بها.

الجدير بالذكر ان المعلومات التفصيلية في الحسابات الوطنية للعام الماضي يمكن رؤيتها في قسم معلومات الاحصاء والحسابات الوطنية والجداول التابعة للحسابات الوطنية.