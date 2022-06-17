الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢
٠٤:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

سرقة مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي

سرقة مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي
الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشفت إيمان زكي، شقيقة الفنان المصري الراحل، عن سرقة مقتنياته من منزله وبيعها لأحد الأثرياء.

العالم _ منوعات

وأكدت إيمان، حسبما أفاد موقع «الوفد» الإخباري، اختفاء مقتنيات النجم الكبير من مكتبه الخاص في منطقة الهرم.

ووجَّهت الاتهام إلى المحامي الخاص لرامي، الأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي، من والدته النجمة هالة فؤاد، موضحةً أنه هو من تلاعب بممتلكات الراحل مُستغلاً أن موكله هو الوريث الشرعي الوحيد له بعد وفاته.

وقالت إن المحامي أقدم على بيع شقة أحمد زكي في المهندسين، فضلاً عن أنه كان يستعرض مقتنيات الراحل عبر قناته الشخصية في موقع «يوتيوب»، ويفتح الخطابات الخاصة به، ويقرأ ما بها لمتابعيه من دون إذن الأسرة.

وأضافت أن المحامي ينوي بيع مقتنيات الراحل لأحد الأثرياء مقابل مليوني دولار، مؤكدةً أنها لا تبحث عن ميراث مادي، ولكنها تُطالب بالاهتمام والبحث عن مقتنيات شقيقها الضائعة، لكي تحتفظ بها في متحف خاص تكريماً له ولتاريخه مثلما وعد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

وناشدت المسؤولين محاسبة كل من تسبب في ضياع تاريخ وذكريات الفنان الراحل، منوهةً بأن تاريخه الفني يستحق الاحتفاظ به.

روابط ذات صلة

مصر.. عقوبة قاسية تتنظر شابا غنى ورقص في مسجد

اختراق مصر القديمة بعد اكتشاف 'باب زائف' إلى 'عالم سفلي' داخل مقبرة!

مصر.. الحكومة تنهي الجدل حول الرسالة الصوتية المرعبة

مصر.. الكشف عن سبب عزل قاض كبير بقرار من السيسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قاتل الشهيد سليماني ضيف خاص لدى قتلة خاشقجي

شاهد.. تهديدات "بينت" للحرب شبك في هواء..

'كتائب القسام' : جرائم الاحتلال لن توقف المد الجهادي المتصاعد

السودان.. من المسؤول عن غرق المواشي على الباخرة بدر 1

تأخر محاكمة البشير يثير جدلا و شكوكا في السودان

هيئة المياه السودانية : الخرطوم تعاني عجزًا بـ900 ألف متر مكعب يوميًا