مواصلة أنقرة إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا

العالم _ افريقيا

أكد التحقيق قيام سلطات أنقرة بالإتيان بمرتزقة سوريين جدد عوضا عمن انتهت عقودهم وفقا لتقرير أعده فريق الخبراء المعني بليبيا تم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي في الـ27 من مايو الماضي.

وأضاف التحقيق إن المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا ما زالوا في معسكرات تابعة لحكومة تصريف الأعمال في العاصمة طرابلس كاشفا عن عمليات نقل ذهابا وإيابا لهم من ليبيا وإليها مع إخراج من انتهت عقودهم واستبدالهم بجدد في وقت يتقاضى فيه هؤلاء رواتب تتراوح بين الـ800 والألفي شهريا.

وبحسب التحقيق أكد مسؤولون مرتبطون بحكومة تصريف الأعمال وجود هؤلاء في وقت تم التيقن فيه من قيام علاء جنيد قائد فرقة “الحمزات” في الجيش السوري الحر المعارض المدعوم من تركيا بزيارة تم الإعلان عنه عبر مقطع مصور بموقع “يوتيوب” لمرتزقته بمعسكر التكبالي في الـ19 من مايو من العام 2021.

ووفقا للتحقيق قال العقيد بالجيش السوري الحر فضل الله الحجي في مقابلة مصورة في الـ18 من مايو من العام 2021 أن إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا يمثل جانبا من جوانب خطة إستراتيجية للتعاون مع الجيش التركي مبينا إن بعضا من هؤلاء تظاهروا في أغسطس من ذات العام بمعسكر اليرموك في العاصمة طرابلس.