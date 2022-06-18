عبداللهيان: لن نتردد في ابطال مفعول الحظر

العالم - ايران

وتعليقا على قيام وزارة الخزانة الاميركية بفرض حظر جديد على ايران كتب امير عبداللهيان على صفحته على تويتر : ان ايران لن تبتعد عن مسار المفاوضات التي تفضي الى نتائج ، اننا ملتزمون بالقانون الذي سنه البرلمان (قانون المبادرة الاستراتيجية لانهاء الحظر) وسنواصل التفاوض وندعو اميركا الى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر الجديد كما ندعو الوكالة الدولية الى اتباع سلوك مهني وتقني والابتعاد عن التسييس.

هذا وكانت وزارة الخزانة الاميركية قد اعلنت الخميس انها فرضت حظرا على ما اسمتها شبكة تساعد ايران على الالتفاف على الحظر وبيع المنتجات البتروكيمياوية ووضعتها على قائمة الحظر.