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إرهابيون يقتلون 6 صيادين نيجيريين في الكاميرون

إرهابيون يقتلون 6 صيادين نيجيريين في الكاميرون
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قتل ستة صيادين نيجيريين بأيدي إرهابيين في منطقة أقصى شمال الكاميرون بالقرب من معقل الإرهابيين في بحيرة تشاد.

العالم - افريقيا

وقال مسؤول إداري في منطقة لوغون وشاري طلب عدم كشف هويته "وصل ثلاثة مسلحين من "بوكو حرام" الارهابية على متن دراجة نارية وهاجموا الصيادين".

وأكد ضابط شرطة في المنطقة وقوع الحادث بالقرب من الحدود مع تشاد ونيجيريا.

ونفذت جماعة “بوكو حرام” الارهابية وتنظيم “داعش” الارهابي في غرب إفريقيا هجمات دامية في السنوات الأخيرة ضد قوات الأمن والمدنيين في شمال الكاميرون، وكذلك الأجزاء المتاخمة لنيجيريا والنيجر وتشاد.

وتطلق السلطات الكاميرونية على الجماعتين اسم “بوكو حرام” الإرهابية.

وشنت “بوكو حرام” الإرهابية هجمات دموية في شمال شرق نيجيريا عام 2009 قبل أن ينتشر في أنحاء المنطقة.

وأفادت الأمم المتحدة إن أكثر من 36 ألف شخص قتلوا منذ ذلك الحين، غالبيتهم في نيجيريا، وأجبر ثلاثة ملايين على الفرار من ديارهم.

وقالت القوة المشتركة المتعددة الجنسيات إن 805 إرهابيين قتلوا في بحيرة تشاد والمناطق المجاورة بين 28 مارس و 4 يونيو.

ويمتد حوض بحيرة تشاد الشاسع على حدود نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.

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