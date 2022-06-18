أول رد رسمي من البايرن .. تقارير تؤكد انتهاء صفقة ماني

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وارتبط اسم ساديو ماني بالانضمام لبايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد أن وافق مسئولي الريدز على رحيله قبل أن ينتهي تعاقده الصيف المقبل.

وقال حميديتش في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورتس": "نعم ساديو ماني سينضم إلى بايرن ميونخ".

وأوضحت "سكاي سبورت" أن حميديتش اجتمع مع مسئولي ليفربول يوم الجمعة، من أجل إنهاء كل ما يتعلق بالصفقة من أجل الإعلان عنها رسميا.

فيما كشفت تقارير صحفية، الجمعة، أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع ليفربول الإنجليزي بشأن انتقال ماني.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، نقلا عن تقارير ألمانية، أن صفقة انتقال ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ تمت بعد التوصل لاتفاق كامل بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن صفقة انتقال ماني للفريق البافاري تقدر قيمتها بـ35 مليون جنيه إسترليني، وهى القيمة المالية التي وافق عليها ليفربول بعد رفض العديد من العروض المقدمة من بايرن ميونخ الفترة الماضية.

وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن تصل مدة العقد الذي سيوقعه ماني مع الفريق البافاري الفترة القليلة المقبلة لـ3 سنوات.



ولفت التقرير إلى أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي الألماني، قاد جولة مفاوضات جديدة مع إدارة الريدز، في ظل تمسك المدرب جوليان ناجلسمان بجلب قطعة ثمينة إلى أليانز آرينا، مستندا إلى العلاقة المميزة بين الناديين منذ صفقة تياجو ألكانتارا.

ويرتبط النجم السنغالي ساديو ماني بعقد مع ليفربول الإنجليزي يمتد حتى يونيو 2023، ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة بعيدا عن الريدز.

جدير بالذكر أن ليفربول أعلن تعاقده مؤخرا، مع داروين نونيز من صفوف بنفيكا وذلك من أجل تعويض رحيل ساديو ماني المحتمل هذا الصيف.