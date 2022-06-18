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باختصار..إيران وجمهورية تركمنستان

السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

زيارة الرئيس التركمنستاني "سردار بردي محمدوف" لإيران تجسد عمق العلاقات الثنائية.

العالم - باختصار

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