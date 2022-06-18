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النائب البناني عز الدين: أمريكا تمنع توافق وتفاهم اللبنانيين

النائب البناني عز الدين: أمريكا تمنع توافق وتفاهم اللبنانيين
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١١:٣٤ بتوقيت غرينتش

شدد النائب اللبناني وعضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن عز الدين على ضرورة أن يتم تشكيل حكومة "سيادة وإنقاذ" في لبنان.

العالم - لبنان

وخلال لقاء مع عوائل الشهداء في بلدة الشهابية الجنوبية، أكد النائب عز الدين أن من أولويات الحكومة الجديدة هو العمل على إنقاذ هذا البلد من حالة الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي هو فيه، وتأمين أهم أولويات المواطنين، التي يكمُن أوّلها بتأمين التيار الكهربائي، لأنه إذا ما تم تأمين الكهرباء، فعندها يتم تأمين المياه.

وقال النائب عز الدين إننا نسمع في هذه الأيام حديث حول “دولرة” سعر البنزين ورفع الدعم عنه بشكل نهائي، وهذا موضوع خطير جداً، لأنه يمسّ بالدرجة الأولى بالعملة الوطنية ويقضي عليها بالكامل، وهو أمر يتناقض مع مبدأ سيادة النقد الوطني في البلد الذي نعيش فيه.

وختم النائب عز الدين لافتاً إلى أن "الأميركي الذي يزيد من الضغوطات على اللبنانيين لأجل عيون العدو الإسرائيلي، مازال يشكل عائقا ومانعاً من استجرار الكهرباء عبر سوريا، ويضغط على شركات النفط لاستئناف استخراج النفط، ويعمل بجدية على تحريض اللبنانيين بعضهم على بعض حتى لا يتوصلوا إلى تفاهم فيما بينهم يستطيعون من خلاله الخروج من الأزمة".

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