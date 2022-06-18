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الأمم المتحدة: سوء المحاصيل يهدد 40% من سكان السودان بالجوع

الأمم المتحدة: سوء المحاصيل يهدد 40% من سكان السودان بالجوع
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

حذّر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، اليوم السبت، من خطر الجوع الذي يهدد الملايين من السودانيين جراء العنف في إقليم دارفور، مطالباً بزيادة المساعدات الدولية للبلاد.

العالم- السودان

وغرد بريتس عبر "تويتر" بالقول إنّ "مزيج العنف في دارفور والمناطق الأخرى، مع الأزمة السياسية والاقتصادية، والآثار المناخية، وسوء المحاصيل يهدد الآن 40% من سكان السودان بالجوع"، مطالباً "بالمزيد من المساعدات الإنسانية الدولية، وفي الوقت نفسه يحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى الوصول الآمن لتقديم مساعدتهم".

وتشهد مناطق عديدة في إقليم دارفور غربي السودان من حين لآخر اقتتالاً دموياً بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

وبحسب وسائل إعلام سودانية محلية، شهدت مدن ومناطق ولايات غرب دارفور وكسلا في شرق السودان وأبو جبيهة وكادقلي وشرق النهود بكردفان، خلال الأيام الماضية، أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، وجرح العشرات، ونزوح الآلاف خلال شهر حزيران/يونيو الجاري.

ويواجه 15 مليون شخص في السودان، أي ثلث السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وفقاً للتقييم الشامل للأمن الغذائي وهشاشة الأوضاع الصادر عن برنامج الأغذية العالمي.

وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة في السودان باباغانا أحمدو: "في عام الحصاد 2021/2022، كان السودان قادراً على إنتاج 5.1 مليون طن من الحبوب، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات أقل من ثلثي السكان".

وأضاف: "إذا لم يتلق الموسم الزراعي الجاري دعماً قوياً من خلال المدخلات الزراعية وخدمات الثروة الحيوانية، فقد يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير إلى مستويات غير مسبوقة، ويؤدي في النهاية إلى مزيد من الصراع".

وحذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان، يوم الخميس، من أنّ ثلث سكان السودان "يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي".

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