اليابان تتهم الصين بتنمية الموارد في بحر الصين الشرقي دون مشاركتها

العالم - اسيا والباسيفيك

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: "إنه لأمر مؤسف للغاية أن تقوم الصين من جانب واحد بمثل هذه الأنشطة في المنطقة الواقعة على الجانب الغربي من خط ترسيم حدود مناطق المصالح الاقتصادية".

وأشارت الوزارة إلى أن الصين تواصل القيام بمثل هذه الأنشطة، على الرغم من اتفاق البلدين منذ عام 2008 بشأن التعاون في مياه المنطقة.

ونشأت الخلافات بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي فيما يتعلق باكتشاف حقول الغاز البحرية هناك وبدأ الجانب الصيني في تطويرها.

بالإضافة إلى ذلك، تخوض طوكيو وبكين نزاعا إقليميا على جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان (الاسم الصيني - دياويو) في بحر الصين الشرقي.