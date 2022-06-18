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اليابان تتهم الصين بتنمية الموارد في بحر الصين الشرقي دون مشاركتها

اليابان تتهم الصين بتنمية الموارد في بحر الصين الشرقي دون مشاركتها
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة أساهي نقلا عن وزارة الخارجية اليابانية، أن السلطات اليابانية قدمت احتجاجا ضد الصين فيما يتعلق بتنمية بكين الأحادية للموارد الطبيعية لبحر الصين الشرقي.

العالم - اسيا والباسيفيك

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان: "إنه لأمر مؤسف للغاية أن تقوم الصين من جانب واحد بمثل هذه الأنشطة في المنطقة الواقعة على الجانب الغربي من خط ترسيم حدود مناطق المصالح الاقتصادية".

وأشارت الوزارة إلى أن الصين تواصل القيام بمثل هذه الأنشطة، على الرغم من اتفاق البلدين منذ عام 2008 بشأن التعاون في مياه المنطقة.

ونشأت الخلافات بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي فيما يتعلق باكتشاف حقول الغاز البحرية هناك وبدأ الجانب الصيني في تطويرها.

بالإضافة إلى ذلك، تخوض طوكيو وبكين نزاعا إقليميا على جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان (الاسم الصيني - دياويو) في بحر الصين الشرقي.

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