غريب ابادي: تكرار المزاعم الواهية ضد ايران سيخل بمصداقية الامم المتحدة

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة نشرها "غريب ابادي" عبر تويتر اليوم السبت، ردا على التقرير الاخير للامين العام لمنظمة الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في ايران.

وكتب مساعد رئيس السلطة القضائية، انه من خلال نظرة عابرة على تقرير الامين العام للمنظمة الاممية، والذي اخذ بعين الاعتبار بنسبة اقل من واحد في المائة مواقف ايران، سيكفي لرد ما زعمه الاخير من ان "تقريره يحتوى على بيانات معلنة من جانب ايران".

واضاف، ان الاعتماد البحت لمزاعم مايسمى بالمقرر الدولي الخاص لحقوق حول ايران "جاويد رحمان"، سيخل بمصداقية المنظمة الاممية.