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شاهد.. الميدان مشتعل بضراوة في منطقة دونيتسك

شاهد.. الميدان مشتعل بضراوة في منطقة دونيتسك
السبت ١٨ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

لا زال الميدان في منطقة دونيتسك في الشرق الاوكراني مشتعل بضراوة، حيث تشهد قرى تقع قرب مدينة "سيفيرودونيتسك" معارك شرسة بين القوات الروسية المتقدمة وقوات اوكرانية.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وتقول مصادر اوكرانية ان القوات الروسية لا تسيطر على كامل المدينة، حيث تدور معارك عنيفة في بعض احيائها وفي القرى المجاورة لها، وتتعرض مناطق العمليات لقصف مدفعي روسي شديد اضافة لشن ضربات جوية وصاروخية عنيفة ضد المواقع العسكرية الاوكرانية التي لا تزال تقاوم التقدم الروسي.

التورط الغربي في دعم واطالة الحرب في اوكرانيا كان واضحا من خلال مواقف السفير الروسي في واشنطن "أناتولي أنتونوف"، الذي حذر من إن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، هو طريق للمواجهة بين موسكو وواشنطن.ا

نتونوف وفي مقالة لمجلة نيوزويك الاميركية حذر من رغبة النخبة المحلية المهووسة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، والتي تعمل على تصعيد التوتر وتضخ الأسلحة إلى النظام في كييف.

وحول مسألة الامن الغذائي، اتهم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" روسيا بتعريض العالم لخطر المجاعة على خلفية منع صادرات الحبوب من أوكرانيا، والقيود المفروضة على صادراتها.

الخارجية الروسية لم تتأخر في الرد على تلك الاتهامات، وأكدت ضرورة توقف ممثلي الاتحاد الأوروبي عن تضليل المجتمع الدولي بعدم ضلوعه في الصعوبات التي تواجه تصدير الحبوب والأسمدة الروسية إلى الدول النامية.

وكان الرئيسُ الروسي "فلاديمير بوتين" اكد أنّ حقبةَ الهيمنةِ الاميركية على العالم قد انتهت لافتاً الى سيادةِ بلادِه في نظامٍ عالميٍ جديد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "قلت في دافوس منذ عام ونصف أن العالم أحادي القطب قد انتهى، لكن هناك محاولات مضنية لمحاولة استعادته.أمريكا بعد أن أعلنت النصر في الحرب الباردة، أعلنت أن مصالحها مقدسة، والآن تسير اللعبة في اتجاه واحد، وفي ظل هذه الظروف يكون العالم غير مستقر".

وفي الشأن الاقتصادي ،قال "إيغور سيتشين" رئيس شركة روس نفتالعملاقة، إن أوروبا ترتكب الانتحار في مجال الطاقة، بفرض عقوبات على روسيا، وهي تفقد استقلاليتها وقدرتها التنافسية أمام الولايات المتحدة.

ويرى رئيس هذه الشركة الروسية العملاقة، أن أوروبا بالتخلي عن النفط والغاز الروسيين، أصبحت أغلى منطقة طاقة في العالم، مما يقوض قدرتها التنافسية.

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