العالم-سوريا

وارتفع عدد قتلى الاشتباكات بين مسلحي "الجبهة الشامية" و"أحرار الشام" التابعين لتركيا في مدينة إدلب إلى 9، مع سقوط عشرات الجرحى، يوم السبت.

وأعلنت حركة "أحرار الشام" سيطرتها على قرية عين دارة جنوبي عفرين بدعم من "هيئة تحرير الشام" لتصبح على بعد أقل من 5 كيلو متر عن مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة مسلحي "غصن الزيتون".

وأعلنت قيادة مسلحي "الجيش الوطني" التابع لتركيا حالة الاستنفار العام لمسلحيها، وكذلك أعلنت منع التجوال في مدينة عفرين في ظل تقدم مسلحي "هيئة تحرير الشام" إلى المدينة.

ودخلت "هيئة تحرير الشام" مناطق "غصن الزيتون"، وسيطرت على 3 قرى، متقدّمةً باتجاه مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي.

وفي وقتٍ سابق اليوم، قُتل مسلح وجرح آخرون جراء الاشتباكات بين مسلحي "الجبهة الشامية" و"حركة أحرار الشام" في قرية عبلة، التابعة لمدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي "درع الفرات"، شمالي سوريا.

وسيطرت "الجبهة الشامية"، التي تترأس مجموعة فصائل مسلحة تعرف باسم "هيئة ثائرون"، على قرية عبلة.

وكانت أعلنت ما تُعرف بـ"غرفة عمليات الفتح المبين"، التي تضم "حركة أحرار الشام" و"فيلق الشام" وفصائل أخرى في إدلب، الاستنفار لمواجهة "الجبهة الشامية" و"هيئة ثائرون" شمال وشرق حلب في مناطق "غصن الزيتون" و"درع الفرات".