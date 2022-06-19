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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند وبنجلاديش إلى 32 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الهند وبنجلاديش إلى 32 شخصا
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التى اجتاحت شمال شرقى الهند وبنجلاديش إلى 32 شخصا على الأقل، فيما غمرت المياه ملايين المنازل.

العالم - أسيا والباسفيك

فوفقا لنشرة هيئة إدارة الكوارث بولاية آسام، قُتل 13 شخصا في الولاية، بينما تضرر أكثر من 1.8 مليون شخص جراء الفيضانات المستمرة حاليا في 28 منطقة.

وقال مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث بولاية ميغالايا، إن 19 شخصا قتلوا في الولاية خلال يومين.

وذكر مسؤول في هيئة إدارة الكوارث بولاية ميغالايا، أن "أربعة عشر شخصا، بينهم رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر، لقوا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار في الولاية يوم الجمعة، وبذلك ارتفع عدد القتلى في اليومين الماضيين إلى 19".

وتضررت قرابة 3 آلاف قرية في ولاية آسام من الفيضانات، ولجأ 108104 أشخاص إلى مخيمات الإغاثة. وقال مسؤولون إن المياه غمرت 43338 هكتارا من الأراضي الزراعية وألحقت أضرارا بالمحاصيل.

وقد تضررت العديد من السدود والمجاري المائية والطرق. وتحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم السبت إلى رئيس وزراء ولاية آسام هيمانتا بيسوا سارما للاستفسار عن وضع الفيضانات وتعهد بأن تقدم الحكومة الفيدرالية كل العون.

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