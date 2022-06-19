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قمة السبع المقبلة ستكون في مدينة هيروشيما اليابانية

قمة السبع المقبلة ستكون في مدينة هيروشيما اليابانية
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

قالت تقارير إعلامية إن قمة مجموعة السبع في العام المقبل، من المرجح أن يتم عقدها في مدينة هيروشيما اليابانية.

العالم - أسيا والباسفيك

ووفقا لما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مصادر حكومية، فإن اليابان قد تستضيف قمة مجموعة السبع في هيروشيما في النصف الثاني من شهر مايو من العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن اليابان تخطط للإعلان عن الجدول الزمني لقمة هيروشيما 2023، عندما يعقد اجتماع مجموعة السبع هذا العام في نهاية هذا الشهر في ألمانيا.

وأشارت المصادر إلى أن أعضاء آخرين في مجموعة السبع قد أبلغوا بالفعل عن نية طوكيو عقد قمة مجموعة السبع في أواخر مايو/أيار من العام المقبل، مضيفة أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عازم على العمل من أجل نزع السلاح النووي مع قادة آخرين لمجموعة السبع.

في الشهر الماضي، أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو أن جميع أعضاء مجموعة السبع قد دعموا عقد قمة المجموعة في هيروشيما العام المقبل.

يشار إلى أن هيروشيما إحدى مدينتين يابانيتين، (والأخرى ناغازاكي) ألقت الولايات المتحدة الأمريكية عليهما قنبلتين ذريتين في 6 أغسطس/آب و9 أغسطس عام 1945 على التوالي.

وقتلت القنبلة الذرية التي تحمل الاسم الرمزي "ليتل بوي" نحو 140 ألف من سكان مدينة هيروشيما، بينما أودت قنبلة أخرى تسمى "فات مان" بحياة نحو 70 ألف شخص في ناغازاكي.

ويعد القصفان الذريان لهيروشيما وناغازاكي هما الهجومان الوحيدان بالأسلحة النووية في تاريخ الحرب.

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