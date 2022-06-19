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القانون: تصريحات 'بومبيو' كشفت عن اختراق خطير لمطار بغداد

القانون: تصريحات 'بومبيو' كشفت عن اختراق خطير لمطار بغداد
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون في العراق، تركي العتبي، الاحد، أن تصريحات وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو كشفت عن اختراق خطير لمطار بغداد الدولي.

العالم-العراق

وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/، ان ”تصريحات وزير الخارجية الامريكي السابق بومبيو والتي اعطت ملامح عن حجم التغلغل الاستخباري ونشر الجواسيس في مطار بغداد الدولي يستدعي تحرك حكومي من اجل كشفهم خاصة وانها تضمنت تفاصيل دقيقة كانت وراء اعتداء المطار الاثم”.

واضاف العتبي، ان “ما حصل في المطار انتهاك لسيادة العراق وكانت وراء سقوط قادة كبار كانت لهم اسهامات مهمة في تحرير المدن من داعش الإرهابي”، مبينا أن “ما ورد من سرد في تصريحات بومبيو تستدعي اعادة النظر في امن المطارات العراقية التي باتت هدف للمخابرات الدولية ومنها الامريكية”.

وكان وزير الخارجية الامريكي السابق مايك بومبيو كشف مؤخرا من خلال تصريحات صحفية مضامين مهمة من اعتداء مطار بغداد الدولي.

المصدر: المعلومة

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