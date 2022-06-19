الجهاد الإسلامي: الاستهداف الإجرامي لأبناء شعبنا يكشف سياسة المحتل الإرهابية

العالم ـ فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها:" إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيد نبيل غانم، لنؤكد أن هذا الاستهداف الإجرامي لأبناء شعبنا دون أي اعتبار إنساني للمدنيين والعزَّل، يكشف السياسة الإرهابية لهذا المحتل، الذي لا ينفك عن ممارساته واعتداءاته".

وأكدت الحركة في بيانها "على ضرورة العمل على حماية أبناء شعبنا أمام هذا الإجرام، داعية لوحدة شعبنا وقواه الوطنية، واستمرار المقاومة بأشكالها كافة وخاصة المسلحة، لردع المحتل وقطعان المستوطنين الذين يعيثون فساداً وخراباً".

وتقدمت الحركة بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكون دمه لعنة على الاحتلال المجرم.

وقالت وزارة الصحة برام الله في تصريح صحفي اليوم الاحد:" إن الشاب "نبيل أحمد سليم غانم" من سكان نابلس استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب بوابة جلجولية بجدار الفصل العنصري.

يذكر أن قوات الاحتلال ومنذ الصباح الباكر تلاحق العمال قرب كافة جدار الفصل العنصري.