اليمن.. قوى العدوان ترتكب 105 خروق للهدنة خلال 24 ساعة

العالم - اليمن

وبحسب وكالة سبأ، أوضح مصدر عسكري أن خروق العدوان تمثلت في 37 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، تعز، أمانة العاصمة، الضالع، وجبهات ما وراء الحدود.

وأفاد المصدر العسكري برصد خرق واحد لاستحداث مرتزقة العدوان تحصينات في محيط مدينة مأرب.

وأشار المصدر إلى أنه تم تسجيل خرقين اثنين، بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع لقوى العدوان والمرتزقة على ممتلكات المواطنين في سوق الفاخر، ومواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الصوتيات في باب غلق بمحافظة الضالع.

ولفت إلى تسجيل 17 خرقاً بقصف مدفعي بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، حجة وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي، وملعاء، والعكد، والرملة في محافظة مأرب.

وبين المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا بعدد من قذائف الهاون مواقع الجيش واللجان في منطقة شذا بمحافظة صعدة، وغرب حرض بمحافظة حجة، وفي وادي جارة وراء الحدود.