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خبير قانوني عراقي: جريمة اغتيال قادة النصر انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي

خبير قانوني عراقي: جريمة اغتيال قادة النصر انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير القانوني العراقي علي التميمي على ضرورة تدويل قضية استشهاد قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي وقائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية الشهيد الفريق قاسم سليماني وقال ان جريمة اغتيال قادة النصر التي ارتكبتها الولايات المتحدة الاميركية على ارض العراق انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي.

العالم - العراق

واشار التميمي في تصريح له اليوم الاحد الى الجوانب القانونية لملف اغتيال قادة النصر وكيفية متابعته على الصعيد الدولي وقال انه حق للعراق ولايران مجتمعين أو منفردين اللجوء للمحاكم الدولية بهذا الموضوع الذي يخالف المواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على سيادة وحرمة الدول.

واضاف انه يمكن للطرفان إقامة الشكوى في مجلس الأمن بموجب المادة ١٠٢ من الميثاق التي تؤكد على احترام المعاهدات الدولية.

وتابع انه يمكن للعراق مقاضاة الولايات المتحدة الأمريكية بموجب المادة ٢٧ من اتفاقية ٢٠٠٨ الموقعة بين البلدين.
وصرح ان العمل المشترك بين البلدين هو الأفضل خصوصا ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة الزمنية.
واردف قائلا ان التحقيق الداخلي في العراق ونتائجه وكشف الشركاء مفتاح لمعرفة الدول المتورطة.

وتابع انه يمكن للبلدان الطلب من مجلس الأمن انشاء محكمة دولية خاصة كما حصل في لبنان.

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