شاهد.. ايران وكازاخستان توقعان على 9 اتفاقيات تعاون مشتركة

العالم - ايران

إتفاقيات التعاون بين البلدين شملت مجالات الدراسات التحليلية وتبادل الخبرات بين وزارات الصناعة والمناجم والتجارة إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الصناعة بين وزارة الجهاد الزراعي الإيراني ووزارة الزراعة في كازاخستان وكذلك مذكرة تفاهم بين شركة النفط الوطنية الإيرانية والكازاخستانية ومذكرة تفاهم بين شركة السكك الحديدية الإيرانية ونظيرتها الكازاخية.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شدد في مؤتمر صحفي مع نظيره الكازاخي على ضرورة تطوير العلاقات الإقتصادي والتجارية بين البلدين مشيراً إلى أن التبادل التجاري شهد نمواً بنسبة خمسين بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال رئيسي: تمثل زيارة الرئيس الكازاخي إلى إيران إنعطافة مهمة في العلاقات بين البلدين فإيران وكازاخاستان تملكان إمكانيات وقدرات كبيرة يمكن أن تشكل أرضية لتطوير العلاقات أكثر من أي وقت مضى وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين تطوراً بنسبة 50 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية ويمكن أن يتطور أكثر من ذلك بكثير، كما إن البلدين يملكان وجهات نظر قريبة بشأن القضايا الإقليمية وخاصة الأزمة في أفغانستان.

رئيسي شدد على أن البلدين متفقان على أن الوجود الأجنبي في المنطقة لا يجلب الأمن لها ولا يحل مشاكلها بل يزيدها تعقيداً وأن هذه المشاكل تحل من قبل قادة هذه المنطقة أنفسهم.

توكايف وصف إيران بأنها شريك مهم في العالم الإسلامي وإن جذور العلاقات بين البلدين تضرب في عمق التاريخ، داعياً إلى تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال توكايف: لدى كازاخستان وإيران تعاون واسع على الصعيد الإقليمي وقد أجرينا اليوم مباحثات جيدة شملت العديد من القضايا المختلفة وللبلدين رغبة كبيرة في تطوير التعاون المشترك في المجالات الإقتصادية والتجارية.

وتأتي زيارة الرئيس الكازاخي إلى بعد أسبوع من زيارة مشابهة للرئيس التركمنستاني سردار بردي محمد اوف أجرى خلالها جولات من المحادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين اختتمت بالتوقيع على تسع وثائق للتعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما إن زيارة توكايف تأتي أيضاً بعد أقل من شهر على زيارة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف إلى إيران والتي توجت أيَضا بابرام 17 وثيقة تعاون مشترك في مختلف المجالات.