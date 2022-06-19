كأس العالم 2026 الفيفا يعلن زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48

العالم – VAR

وفيما تتنافس كوستاريكا ونيوزيلندا على آخر بطاقات التأهل للمونديال القطري، والتحقت أستراليا بفوزها بالملحق بالمجموعة الرابعة مع فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وتونس.

المشاركة ستكون الخامسة على التوالي و السادسة في تاريخ الكرة الاسترالية، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 1974 من القرن المنصرم ،و من ثم شاركت في نسخ2006 الى2018 على التوالي.



وانتزعت كوستاريكا آخر تذاكر التأهل لكأس العالم الفين و اثنين و عشرين بعد فوزها على نيوزيلندا بهدف يتيم في المباراة الفاصلة الدولية بين التصفيات الرابعة لبطل الكونكاكاف وأوقيانوسيا، ستنضم كوستاريكا إلى المجموعة الخامسة في كأس العالم إلى جانب ألمانيا واليابان وإسبانيا.

في أكتوبر 2016 بحث الاتحاد الدولي لكرة القدم أربعة خيارات لتوسيع رقعة بطولة كأس العالم أكثر، وكان ثلاثة من هذه الخياريات يشير إلى زيادة عدد المنتخبات إلى أربعين، أما الواحد المتبقي فكان يستهدف زيادة عدد المنتخبات إلى48، وهذا الأخير هو الذي تمت المصادقة عليه، وتقرر تنفيذه بدءاً من مونديال 2026 الذي سيحمل الرقم 23.



وتم في البرنامج طرح التساؤلات حول نسخة عام2026 ستقام لأول مرة في ثلاث دول وهي المكسيك و كندا و الولايات المتحدة،قبلها شاهدنا في نسخة 2002 تجربة اليابان و كوريا الجنوبية، هل ستنجح أم مجرد استضافة في هذا الدول خاصة الولايات المتحدة وكندا حيث كرة القدم ليست اللعبة الشعبية الاولى فيهما؟



كما أن هذه المرة الثالثة التي يزيد فيها عدد منتخبات البطولة،اخر مرة كانت في مونديال فرنسا 98 حيث ازداد العدد الى 32 منتخبا، هل ستساعد في تطوير اللعبة خاصة في اسيا و افريقيا أم لجني المال فقط؟بمعنى كيف سيؤثر ارتفاع عدد المنتخبات على جودة البطولة؟

وبحث البرنامج عن السبب الرئيسي وراء اتخاذ هءا القرار من قبل الفيفا؟ الاقتصاد أو منح فرص للبلدان الأسيوية والإفريقية بشكا خاص؟ وهل سيكون التتويج باللقب أسهل أم اصعب؟



كما أن مونديال قطر سيقام في فصل الشتاء على غير المعتاد عليه و لكن في مونديال 2026 سيعود الوضع لطبيعته، وسيقام في الصيف بنهاية معظم الدوريات الأوروبية والعربية كما اعتدنا، ومن المقرر أن يبدأ في منتصف يونيو 2026 ويستمر شهراً كاملاً حتى منتصف يوليو 2026.هل هذه الفترة كافية؟



وسيتم تغيير نظام تصفيات الوصول لكأس العالم 2026 في كل قارة، لأن عدد المنتخبات المشاركة من كل اتحاد قاري سيزيد تبعاً لزيادة المنتخبات المشاركة في المونديال، وتغيير النظام قد يتسبب في تغيير موعد الجولة الأولى من تصفيات كل قارة؟

وخلال مؤتمر رياضي في دبي في ديسمبر/كانون الأول، قال إنفانتينو إن زيادة عدد المنتخبات المشاركة سوف يساهم أيضا في 'تنمية كرة القدم في جميع أنحاء العالم'، وأضاف: 'أكبر شيء يدعم كرة القدم في أي دولة هو مشاركتها في كأس العالم'.

ورغم التأكيد على أن 'القرار لم يتخذ بدافع مالي فقط'، أشار إنفانتينو إلى وجود فوائد مالية محتملة.

ومن المقرر أن تنتهي التصفيات في جميع القارات في أكتوبر 2026، وستحدد أسماء 46 منتخباً سيشاركون في كأس العالم، أما المقعدين المتبقيين سوف يحددان عن طريق ملحق تشترك فيه جميع القارات، ومن المقرر أن يكون هذا الملحق في نوفمبر 2025.

وهذه الفترة قد تكون غير كافية بالنسبة لعدد المباريات الذي سيزيد تبعاً لزيادة عدد المنتخبات، لذلك من المتوقع أن تزيد فترة كأس العالم 2026 لأكثر من شهر، أو يتم لعب أكثر من مباراة في ذات الوقت.



فالمرة الأولى كانت في مونديال 1982 وزاد وقتها عدد المنتخبات من 16 إلى 24، أما المرة الثانية فكانت في فرنسا 1998 وزاد وقتها عدد المنتخبات إلى 32.

وطبقا للنظام الجديد، ستقسم المنتخبات المشاركة إلى 16 مجموعة تضم كل منها ثلاثة منتخبات، على أن يتأهل من تلك المجموعات 32 فريقا ثم تستأنف المسابقة بنظام خروج المغلوب.وستشهد المسابقة 80 مباراةً من الدور الأول حتى النهائي.

وطبقاً لنظام البطولة الجديد، لن يتقابل أي فريقان من نفس المجموعة بدايةً من دور الـ32 حتى دور الـ4، وذلك كضمانة للتنوع في كل مباراة.

هذه التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "VAR":



-أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة الايراني قائد المنتخب الايراني و نادي بيرسبوليس سابقا و مدرب فريق سايبا حاليا الكابتن حميد درخشان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...