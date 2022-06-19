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أمام الرئيس الأسد.. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا يؤدون اليمين الدستورية

أمام الرئيس الأسد.. رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا يؤدون اليمين الدستورية
الأحد ١٩ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس السوري بشار الأسد اليوم رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا بحضور حموده صباغ رئيس مجلس الشعب.

العالم - سوريا

بعد ذلك اجتمع الرئيس الأسد برئيس وأعضاء المحكمة وجرى النقاش حول أهمية دور المحكمة الدستورية العليا وتكامل عملها مع بقية الهيئات القانونية من أجل تعزيز قوة القانون وسلطة القضاء.

كما تمّ الحديث عن عمل المحكمة لجهة الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية وخاصة في ظلّ العملية الجارية لمراجعة ودراسة القوانين والتشريعات السارية بهدف تعديلها لتكون بالصيغة الأمثل والأشمل وإعادة إصدارها من جديد، أو إقرار تشريعات وقوانين جديدة وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

وكان الرئيس الأسد أصدر في 15-5-2022 المرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية المحامي محمد جهاد اللحام رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أعضاء وتسمية 4 أعضاء جدد.

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