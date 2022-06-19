الجيش العراقي يصطاد 'والي الأنبار' ومرافقيه

العالم - العراق

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، أن: "القوات الأمنية نصبت كمينا محكما لما يسمى بـ"والي الأنبار"، والمقلب بـ"أبو منصور" وثلاثة من مرافقيه وبعد رصدهم تم استهدافهم في صحراء الأنبار بضربات دقيقة حولتهم إلى جثث هامدة".

وأضاف البيان، أن "الإرهابي المقتول يعتبر أحد المسؤولين عن استهداف العراقيين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة وكذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا".

وأشار إلى أنه "بهذا الإنجاز الكبير لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خسرت عصابات داعش الإرهابية أحد قياداتها الإجرامية المهمة جدا".

والأربعاء الماضي، أعلنت السلطات الأمنية في العراق، مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش واعتقال خلية "اغتيالات" التي تضم 4 إرهابيين، خلال عمليات متفرقة.

وتواصل القوات العراقية مواصلة إطلاق سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف عناصر تنظيم داعش يتركز أغلبها بالمناطق الصحراوية والحدودية التي تتخذها الخلايا الإرهابية ملاذات لهم.