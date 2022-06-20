اوكرانيا تحذر من تكثيف روسيا للقتال مع اقتراب بت اوروبا بطلب انضمامها اليه

العالم - اوروبيا

وبعد نحو ثلاثة أشهر على الأزمة الروسية الاوكرانية، قال زيلينسكي إنّه ليس هناك سوى "القليل من القرارات المصيريّة بالنسبة إلى أوكرانيا" مثل القرار الذي تتوقّعه بلاده من الاتّحاد الأوروبي هذا الأسبوع، مضيفا في كلمته المسائية أن "قرارا إيجابيا فقط يصب في مصلحة أوروبا بأسرها".

وتابع، من الواضح أنّنا نتوقّع أن تُكثّف روسيا نشاطها القتالي هذا الأسبوع (...) "نحن نستعد. نحن مستعدون".

وأكد الجيش الأوكراني الأحد أنه صد هجمات روسية قرب سيفيرودونيتسك في شرق البلاد التي تشهد معارك عنيفة في حرب قد تستمر "سنوات" وفقا لحلف شمال الأطلسي.

وأوضح الجيش الأوكراني على فيسبوك "وحداتنا صدت الهجوم في منطقة توشكيفكا. العدو تراجع ويعيد تنظيم صفوفه".

وقال سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك على تلغرام الأحد "كل تصريحات الروس حول أنهم يسيطرون على سيفيرودونيتسك أكاذيب. في الواقع، هم يسيطرون على القسم الأكبر من المدينة لكنهم لا يسيطرون عليها تماما".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن "الهجوم على سيفيرودونيتسك يسير بنجاح". وأوضحت "حرّرت وحدات من الميليشيا الشعبية لـ+جمهورية لوغانسك الشعبية+ بدعم من القوات المسلحة الروسية، بلدة ميتولكين" في جنوب شرق سيفيرودونيتسك.

وأكدت الوزارة أيضا توجيه ضربة الى مصنع في ميكولاييف (جنوب) بواسطة صواريخ بعيدة المدى وتدمير "عشرة مرابض مدفعية عيار 155 ملم ونحو عشرين آلية مدرعة قدّمها الغرب إلى نظام كييف في الأيام العشرة الأخيرة". وتعذّر تأكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقلّ.

وفي تقييم قاتم للوضع، حذّر الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية الأحد من أنّ الحرب قد تستمرّ "سنوات"، حاضًّا الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف.