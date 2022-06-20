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كولومبيا تنتخب غوستافو بيترو 'أول رئيس يساري بتأريخها'

كولومبيا تنتخب غوستافو بيترو 'أول رئيس يساري بتأريخها'
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أصبح غوستافو بيترو الأحد أوّل رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، حاصدًا 50,47% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة وفقًا لنتائج رسميّة تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها. 

العالم - الاميركيتان

وكتب بيترو على تويتر "اليوم هو يوم عيد للشعب. فلنحتفل بأوّل انتصار شعبي". وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقرّ عبر "فيسبوك" بهزيمته، على 47,27% من الأصوات، أي بفارق نحو 700 ألف صوت، بحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنيّة المكلّفة تنظيم الانتخابات.

وقال هيرنانديز في بثّ حيّ عبر فيسبوك "اليوم اختارت غالبيّة المواطنين المرشّح الآخر... أنا أقبل النتيجة كما هي". وأضاف "آمل أن يعرف غوستافو بيترو كيف يقود البلاد وأن يكون مخلصًا لخطابه المضادّ للفساد".

من جهته كتب الرئيس المحافظ المنتهية ولايته إيفان دوكي على تويتر "اتصلتُ بغوستافو بيترو لتهنئته بصفته رئيسًا منتخبًا للشعب الكولومبي"، مضيفًا "اتّفقنا على الاجتماع في الأيّام المقبلة لبدء انتقال سلس ومؤسّساتي وشفّاف".

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كولومبيا تنتخب غوستافو بيترو 'أول رئيس يساري بتأريخها'

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