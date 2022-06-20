القصف الروسي يدمر جميع جسور مدينة 'سيفيرودونيتسك'

العالم- لوغانسك

أعلنت ذلك السلطات المحلية في منطقة لوغانسك الأوكرانية موضحة أن القصف الروسي المتواصل دمر جميع الجسور في مدينة "سيفيرودونيتسك" التي تشهد حرب شوارع، فيما يواصل الجيش الروسي التقدم في اقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقالت السلطات إن القوات الروسية نسفت جسرا يربط مدينةَ سيفيرودونيتسك بأخرى عبر النهر، ما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين.

وأضافت أن القصف الروسي طال مصنعا للمواد الكيمياوية يحتمي فيه مدنيون.

وأعلنَ الجيش الأوكراني أن قواته انسحبت من وسط مدينة "سيفيرودونيتسك"، لكنه أكد أن المعارك مع الجيش الروسي متواصلة.