الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

"ســـرايا القدس" تــبدأ مناورات "عــــــزم الصــادقين " +فيديو

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، "عزم الصادقين " مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة، بمشاركة عدة تشكيلات عسكري لــ "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي .

العالم - فلسطين

وكانت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت عن انطلاق مناورات عسكرية واسعة في قطاع غزة ، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية.

وأكد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، أبو حمزة، أنّ المناورات تأتي "استكمالاً للإعداد والتجهيز، واستعداداً لأي معركة مقبلة.

وأضاف أبو حمزة أن "المناورات ستنفَّذ على مدى أيام في قطاع غزة، وستحاكي عمليات ميدانية متعددة، بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية، أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية".

وأشار أبو حمزة إلى أنّ "هذا الجهد المبارك يأتي في إطار رفع الجاهزية القتالية لدى مجاهدينا، وتأكيداً منا لاستمرار مشوارنا الطويل الممتد بالمشاغلة والمراكمة حتى التحرير والعودة، والله ولي المؤمنين الصادقين".

وأصدرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء أمس الاحد، تنويهاً مهم للمواطنين بخصوص مناورة "عزم الصادقين".

وأوضحت السرايا، خلال فيديو مصور طبيعة هذا التنويه ومجموعة من الارشادات للمواطنين.

وأشارت إلى أن شاطئ بحر غزة سيكون منطقة عمليات عسكرية مغلقة، نتيجة المناورة التي تجريها سرايا القدس.

روابط ذات صلة

سرايا القدس تعلن انطلاق مناورة "عزم الصادقين" في غزة

المتحدث باسم الجهاد الاسلامي: الإحتلال سيدفع ثمن اغتيال شهداء جنين

الجهاد الإسلامي: لن نصمت على انتهاكات الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب لبناني: الإدارة الأميركية تريد ارضاخنا لشروط التطبيع والتوطين

اميركا تفتح النار على نفسها بشأن ملف اغتيال قادة النصر

يديعوت أحرنوت.. كوشنر يزور تل ابيب لأسباب غير معروفة

زوجة 'أسانج' تتأوه على صحة زوجها.. تدهورت كثيرا في السجن

واشنطن والرياض تسوقان لنواف سلام لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية

وزير ليبي يحذر من تداعيات استمرار إقفال المنشآت النفطية