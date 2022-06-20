شاهد.. قد تستغرق الحرب في اوكرانيا لسنوات

العالم - الأزمة الأوكرانية

تحذير ياتي في وقت اكد مسؤولون اوكرانيون ان الوضع في خاركيف ثاني اكبر مدن البلاد صعب للغاية وسط تأكيد وزارة الدفاع الروسية انها دمرت هناك اسلحة قدمتها دول غربية لأوكرانيا في الاونة الاخيرة.

وفي مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية التي تسيطر موسكو على الجزء الرئيسي منها بحسب سلطات لوغانسك وتعد أحد الأهداف الرئيسية للعمليات الروسية في الشرق، اعترف الجيش الاوكراني بتحقيق القوات الروسية نجاحا جزئيا على هذه الجبهة بعد سيطرتهم على مناطق تقع على مشارف المدينة، واستسلام العديد من المقاتلين الأوكرانيين هناك.

وزارة الدفاع الروسية قالت ان الهجوم على سيفيرودونيتسك يسير بنجاح مشيرة الى سيطرتها على بلدة ميتولكين في جنوب شرق المدينة، كما اشارت الى قصف مقر قيادة في المنطقة نفسها بصواريخ كاليبر طويلة المدى، مما أدى إلى مقتل جنرالات وضباط أوكرانيين.

وفي تقييم قاتم للوضع، حذّر الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس "ستولتنبرغ" من أنّ الحرب قد تستمرّ سنوات وحث الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف.

وقال "ستولتنبرغ" انه سيعلن في قمة مدريد أواخرَ الشهرِ الحالي بأن روسيا لم تعد شريكًا وستعتَبر تهديدا أمنيا في العقيدة الاستراتيجية الجديدة للحلف.

ووسط تصعيد القتال تنتظر كييف هذا الاسبوع قرارا تاريخيا من الاتحاد الاوروبي بشأن طلب انضمامها إلى التكتّل رغم مخالفة بعد اعضائه، وذلك أملا في تحقيق الطموح الذي كان حلما بعيد المنال للجمهورية السوفيتية السابقة قبل بدء الحرب منذ نحو ثلاثة اشهر.