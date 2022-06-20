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فيديوغرافيك.. احتجاجات غاضبة في عدن على ارتفاع أسعار الوقود وانعدام الخدمات

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة عدن اليمنية مساء الأحد تظاهرات شعبية غاضبة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود وانعدام الخدمات في المدينة.

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