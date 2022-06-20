الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٩:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصرع فتى وإصابة 3 في إطلاق نار بواشنطن + فيديو

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

لقي فتى في الخامسة عشرة من عمره مصرعه وأصيب ثلاثة بالغين، من بينهم ضابط شرطة، في إطلاق نار في العاصمة الأميركية واشنطن، ليل أمس الأحد، حسبما أفاد مسؤولون.

العالم - الامريكيتان

قال رئيس شرطة واشنطن روبرت كونتي إن إدارة شرطة العاصمة أبلغت عن حادث في حفل موسيقي، حيث اندلع شجار. وقال كونتي، إنه بعد ذلك بوقت قصير وقعت حادثة ثانوية، "بدأ الناس خلالها بالتفرق والبعض تعرض للدهس"، لذلك ألغي الحفل لأنه بدا أنه "غير آمن"، وفقا لشبكة "ABC NEWS" الأميركية. وأضاف كونتي إنه أثناء تقديم المساعدة للأشخاص الذين وقعوا في التدافع، عثر على سلاح ناري حيث أطلق النار على العديد من الأشخاص في أعقاب الأحداث السابقة.

من جانبه قال عمدة واشنطن موريل باوزر في مؤتمر صحافي "لدينا طفل قتل في حادث لم يكن التخطيط له جيدا، وشارك فيه أشخاص يحملون سلاحا". وأضاف: "حتى مع قيام الشرطة بإدارة الحشد في الموقع، استخدم شخص ما مسدسا ولقي طفل مصرعه"، داعيا إلى "محاسبة" المسؤولين عما جرى.

روابط ذات صلة

ثلاثة قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل كنيسة بولاية ألاباما الأمريكية

مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين جراء إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

مقتل شخصين وإصابة 4 إثر إطلاق نار في  ولاية إنديانا الأمريكية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. كاميرا قناة العالم تزور مقبرة البقيع في المدينة المنورة

مصرع فتى وإصابة 3 في إطلاق نار بواشنطن + فيديو

فيديوغرافيك.. احتجاجات غاضبة في عدن على ارتفاع أسعار الوقود وانعدام الخدمات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 20-06-2022

منذ أيار/مايو.. بيونغ يانغ تتوقف فجأة عن استيراط منتجات الوقاية من كورونا من الصين

الرئيس السوري يصدر مرسوما بحل مجلس مدينة سلمية