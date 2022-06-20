وفد تجاري اقتصادي عراقي يزور المنشآت الصناعية في ايلام الايرانية

العالم-العراق

وضم الوفد العراقي 21 شخصية بينهم رئيس غرفة التجارة وتجار وصناعيي محافظة ديالى العراقية، وتأتي زيارتهم تلبية لدعوة رسمية وجهتها اليهم غرفة التجارة والمناجم والزراعة في محافظة ايلام الايرانية، شعبان فروتن.

واضاف فروتن ان الوفد العراقي زار 3 منشآت صناعية وانتاجية بالاضافة لمعمل للاسمنت، مضيفا بان المساعي مستمرة لايجاد علاقات مؤثرة وقوية بين النشطاء الاقتصاديين في محافظة ايلام الايرانية ومحافظة ديالى العراقية بهدف الاستفادة بشكل افضل من سوق "هلالي" الحدودي على مقربة من محافظة ديالى العراقية.

واوضح فروتن ان محافظة ايلام هي من المعابر الرئيسية لتصدير السلع الايرانية الى العراق وتردد الزوار، مضيفا بان العام الايراني المنصرم شهد تصدير بضائع بقيمة مليار و 160 مليون دولار الى العراق عبر هذه المحافظة.