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نظام الكراهية

الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

يمتاز النظام في البحرين بكراهيته للشعب البحريني وهو تأسس على ذلك، ولايزال صانعاً قوياً للتفرقة والانقسام في المجتمع البحريني من اجل الحفاظ على نفسه.

خاص بالعالم

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011 اشار محمود شريف بسيوني في تقرير لجنته لتقصي الحقائق بصراحة الى وجود خطاب اعلامي رسمي محموم بالكراهية.

وقد اوصى هذا التقرير، السلطة في البحرين باتخاذ الاجراءات اللازمة لتبني خطاب وطني وعدم اشعار مكونات هذا الوطن بانها خارج الاطار الوطني.

لكن النظام في البحرين في المقابل تجاهل هذه التوصية وزاد حتى في منسوب خطاب الكراهية حتى باتت دعوات الكراهية في البحرين قنابل موقوتة تهدد امن المجتمع ككل، خصوصا ان هذه الدعوات ترتكز على ثنائية الغاء مكون اساسي للشعب والتمييز.

والاغرب من ذلك كله، ان يكون النظام هو باني منظومة الكراهية ومصدراً لها.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

من العاصمة البريطانية لندن، أمين عام حركة احرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي

ومن ستوكهولم.. الناشط الحقوقي البحريني السيد عباس شبّر

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نظام الكراهية