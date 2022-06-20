دعوات واسعة للاحتجاجات في عدن.. واستمرار قطع الشوارع الرئيسية

العالم- الیمن

وقال ناشطون:ندعو الجميع للخروج الى الشوارع واغلاق الطرقات احتجاجا على ارتفاع الاسعار وارتفاع اسعار البنزين في عدن.

واضافوا: سوف نصعد احتجاجاتنا في حالة لم يتم تخفيض الاسعار وتخفيض البنزين حيث سيتم لاول مرة الاعلان عن هبه شعبيه للسيطرة على جميع المرافق وسوف يقوم الشعب بادارتها فهو صاحب السلطة والمخول بذلك بحسب الدستور.

ودعوا الشعب للتحرك فلم يعد هناك وقت للانتظار فالغلاء قتل المواطنين.

واندلعت امس الأحد احتجاجات عارمة في مدينة عدن جنوبي اليمن، للتنديد بجرعة سعرية جديدة مررتها حكومة التحالف في البنزين مع تفاقم تدهور الأوضاع المعيشية.

وقالت مصادر إن محتجين قطعوا بالإطارات التالفة شوارع رئيسية وفرعية في مديرية المنصورة، احتجاجاً على رفع شركة النفط سعر دبة البنزين سعة 20 لتراً إلى 26 ألف ريال.

وأضافت أن ازدحاماً مرورياً خانقاً تشهده شوارع المنصورة أكبر مديريات عدن بعد منع المحتجين مرور السيارات، مرددين هتافات تطالب برحيل حكومة معين عبدالملك الفاسدة.

مؤكدة امتداد الاحتجاجات الغاضبة إلى شوارع أخرى بمحاذاة مديريتي الشيخ عثمان والبريقة، في حين أغلقت العديد من المحلات التجارية أبوابها .