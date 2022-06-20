الكهرباء تزيد من معاناة أبناء عدن .. محطات التوليد تخرج عن الخدمة

العالم- اليمن



وأشارت المصادر أن ساعات الانطفاء تصاعدت بشكل كبير خلال الساعات الماضية بسبب عطل فني في إحدى محطات التوليد، مشيرة إلى أن توليد الطاقة في عجز مستمر جراء نفاذ الوقود وعدم استكمال مشروع المحطة الجديدة.



وأضافت المصادر أن ساعات الانطفاء تضاعفت حتى 6ساعات متواصلة مقابل ساعتين تشغيل في ظل اشتداد الحرارة والرطوبة مع دخول فصل الصيف الساخن.



وجاءت انطفاءات التيار الكهربائي تزامنا مع احتجاجات شعبية غاضبة تشهدها عدن تنديداً بإرتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى مستويات مرتفعة تحت مبرر ارتفاع أسعار صرف الدولار الأمريكي الذي تخطى حاجز 1100 ريال يمني للدولار الواحد.