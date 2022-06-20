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إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية وحملة اعتقالات بالضفة

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية وحملة اعتقالات بالضفة
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة أنباء "معا" أن شابين أصيبا فجر الاثنين في مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أن حملة اعتقالات شنت في مناطق متفرقة من الضفة.

العالم- فلسطين

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر أن شابين أصيبا بالرصاص في القدم خلال مواجهات في مخيم الدهيشة، ونقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وصفت إصاباتهما بالمتوسطة.

ونشرت "معا" أسماء من عرفت أسماؤهم من المعتقلين في هذه المداهمات وهم:

الصحفي مصعب قفيشة- الخليل

فياض شبانة- الخليل

المحرر فخر عاهد خلف- رنتيس غرب رام الله

موسى حامد- سلواد شرق رام الله

الطالب في الثانوية العامة أحمد شاهر النعسان- المغير شرق رام الله

المحرر خليل وليد دويكات- نابلس

كريم الأطرش- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

محمد كريم الأطرش- مخيم الدهيشة

شادي أبو اسنينة- القدس

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إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية وحملة اعتقالات بالضفة