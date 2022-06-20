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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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متحدث القوات المسلحة الايرانية العميد شكارجي: اميركا تدرك انها لو ارتكبت خطأ استراتيجيا فستتلقى صفعات اكبر وأخطر من الماضي
متحدث القوات المسلحة الايرانية العميد شكارجي: تحليق القاذفات الاميركية B52 والمقاتلات الاسرائيلية في سماء الخليج الفارسي خطوة استعراضية
متحدث القوات المسلحة الايرانية العميد شكارجي: المسؤولون الصهاينة اقروا بسرعة انهيار كيانهم ولذلك عمدوا الى التطبيع مع بعض دول المنطقة
متحدث القوات المسلحة الايرانية العميد شكارجي: التحركات الاسرائيلية في المنطقة وبعض دول الخليج الفارسي تدل على عجز كيان الاحتلال
خطيب زاده: العلاقات الايرانية التركية جيدة وبشان الملف السوري فاننا بذلنا جهودا كبيرة لادارة الخلافات في اطار هذه الازمة
خطيب زاده:الكثير من الزيارات التي قام بها مسؤولينا كانت تهدف لتعزيز العلاقات التجارية والسياسية مع دول المنطقة
خطيب زاده: الحكومة الايرانية الجديدة بذلك جهودا كبيرة للتوقيع على الاتفاق النووي واحيائه و قررت التوصل لاتفاق جيد لكن اميركا خذلت المساعي
خطيب زاده: ايران من الدول الموقعة على معاهدة منع الانتشار النووي ولكن هناك بعض الدول تحاول زيادة ترسانتها من الاسلحة النووية
خطيب زاده: موقف ايران بشان السلاح النووي واضح وان ايران تعتبر من الدول الرافضة لامتلاك هذا السلاح
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 20-06-2022
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الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.