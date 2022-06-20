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اكبر وفد مصري يزور تل ابيب لبحث اتفاقية "الكويز"

اكبر وفد مصري يزور تل ابيب لبحث اتفاقية
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال بيان مشترك لوزارتي الخارجية والاقتصاد في كيان الاحتلال الاسرائيلي، الإثنين، إن وفدا من رجال أعمال مصريين، بدأوا زيارة إلى تل أبيب لبحث اتفاقية المناطق الصناعية "الكويز".

العالم- الاحتلال

وأورد البيان أن الوفد المؤلف من رجال أعمال مصريين، يعملون في قطاعات المنسوجات والملابس وصل إلى الاراضي المحتلة في أول زيارة للقطاع الخاص منذ قرابة 10 سنوات.

وسيلتقي أعضاء الوفد نظراءهم من القطاع الخاص الإسرائيلي، إلى جانب وفود حكومية في قطاعات اقتصادية وتجارية، وممثلين عن شركات إسرائيلية.

ونقل البيان عن وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيباي، قولها: إن الهدف الحالي للبلدين يتمثل في تقوية العلاقات التجارية، وتعزيز النمو الاقتصادي والازدهار

و"الكويز"، اتفاقية موقعة بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن منذ عام 2004، تهدف إلى فتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية.

ولا تحدد الاتفاقية حصصا أو فرض رسوم جمركية، لكن تشترط ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35 بالمئة، وأن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5 بالمئة.

ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة ضمن اتفاقية "الكويز" بـ 980 شركة.

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اكبر وفد مصري يزور تل ابيب لبحث اتفاقية "الكويز"

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