الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢
٠٦:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق: الخفاجي يكشف اهداف زيارة وفد أمني رفيع إلى أربيل

العراق: الخفاجي يكشف اهداف زيارة وفد أمني رفيع إلى أربيل
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

حددت قيادة العمليات المشتركة فی العراق، اليوم الاثنين، الهدف الرئيس لزيارة وفد أمني إلى أربيل، فيما أشارت إلى أن التعاون مع البيشمركة حول ثلاث قضايا رئيسة.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهدف الرئيس من زيارة وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله الى اربيل، هو لتقديم التهاني والتبريكات لقوات البيشمركة بمناسبة تعيين رئيس اركان البيشمركة"، مبينا أنه "على ضوء الزيارة كان هناك لقاء مع القادة والمسؤولين في الاقليم".

وأضاف، أن "الوفد بحث مع المسؤولين في الاقليم عدة ملفات ابرزها ملف داعش"، مشيرا الى أن "التعاون والعمل المشترك مع البيشمركة بشأن مكافحة عصابات داعش الإرهابية وضبط الحدود وغلق الثغرات"

روابط ذات صلة

تدمير 6 أوكار لداعش الإرهابي في صلاح الدين

بالفيديو.. شيوخ عشائر عراقية يطالبون بتدويل التدخلات التركية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العالم يبحث عن القمح.. وأطنان عالقة في بيوت السودانيين

أنقرة: عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو متوقفة على الخطوات التي ستتخذانها

باشاغا يقترح خريطة طريق للتعافي في ليبيا

علماء صينيون يقيسون كثافة الماء في الطبقات العليا لتربة القمر

وزيرة الخارجية اليبية تؤكد على تمسك حكومة الوحدة بالسلطة

بينيت يبرر قرار حلّ الكنيست ونتنياهو يشمت