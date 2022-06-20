العراق: الخفاجي يكشف اهداف زيارة وفد أمني رفيع إلى أربيل

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وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهدف الرئيس من زيارة وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله الى اربيل، هو لتقديم التهاني والتبريكات لقوات البيشمركة بمناسبة تعيين رئيس اركان البيشمركة"، مبينا أنه "على ضوء الزيارة كان هناك لقاء مع القادة والمسؤولين في الاقليم".



وأضاف، أن "الوفد بحث مع المسؤولين في الاقليم عدة ملفات ابرزها ملف داعش"، مشيرا الى أن "التعاون والعمل المشترك مع البيشمركة بشأن مكافحة عصابات داعش الإرهابية وضبط الحدود وغلق الثغرات"