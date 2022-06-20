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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة شمالي سوريا

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة شمالي سوريا
الإثنين ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن تنظيم داعش التكفيري مسؤوليته عن الهجوم الذي تعرضت له حافلة شمالي سوريا صباح الاثنين.

العالم-سوريا

ووفقا لرويترز، فقد نشرت وكالة تابعة لداعش، على تطبيق تيليغرام أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة شمالي سوريا صباح اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل 13 شخصا أغلبهم من القوات الحكومية.

وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت مقتل 11 عسكريا وإصابة ثلاثة آخرين، إضافة إلى مقتل 2 من المدنيين بهجوم على حافلة مدنية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة السادسة و30 دقيقة صباح اليوم تعرضت حافلة ركاب مدنية “بولمان” لهجوم إرهابي على طريق الرقة – حمص في منطقة الجيرة ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين”.

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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة شمالي سوريا

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