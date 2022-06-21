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روسيا تحمّل أمريكا مسؤولية أزمة الغذاء والوقود في سوريا

روسيا تحمّل أمريكا مسؤولية أزمة الغذاء والوقود في سوريا
الثلاثاء ٢١ يونيو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

حمّل نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أمريكا المسؤولية عن أزمة الغذاء والوقود في سوريا.

العالم - روسيا

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "المعلومات عن أزمة الغذاء والوقود في سوريا، التي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنها تثير قلقا متزايدا، نظرا للعقوبات التي فرضتها واشنطن واحتلال شمال شرقي البلاد".

وأشار إلى أن "تصريحات واشنطن وعدد من العواصم الأخرى حول أن العقوبات أحادية الجانب تأتي التزاما بتعهداتها الدولية، والادعاءات بشأن طابعها الدقيق والمدروس لا تبدو كاذبة وغير مقنعة فحسب، بل وتظهر الموقف غير الإنساني تجاه المدنيين في سوريا".

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن السكان يعانون من الجوع، ويتوقف عمل المؤسسات الطبية في بعض المناطق ويؤثر نقص الوقود على عمل شبكات المياه والكهرباء، ما يهدد المزارعين السوريين.

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